Мальдини: мы с сыном должны излечиться от коронавируса в течение недели

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини опубликовал видео на своей странице в «Инстаграме», в котором рассказал о своём состоянии здоровья и состоянии сына Дэниела. Ранее у них была выявлена коронавирусная инфекция.



«Всем привет! Этим видео я хотел бы поблагодарить всех тех, кто выразил свою поддержку и заботу о моём здоровье и здоровье моего сына через сообщения в социальных сетях. У нас всё хорошо, мы должны излечиться от этого вируса в течение недели. Спасибо за вашу любовь, которой никогда не бывает достаточно.



Также я хочу поблагодарить всех тех врачей, медсестёр, работников сферы здравоохранения, жандармов и сотрудников правоохранительных органов, которые противостоят этой чрезвычайной ситуации с максимальным профессионализмом и настоящим мужеством. Вы заставляете нас гордиться тем, что мы итальянцы. Ещё раз спасибо», — сказал Мальдини в видеообращении.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».