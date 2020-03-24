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Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду

Александер-Арнольд сделал выбор между Месси и Роналду
Футбол / Англия 0

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Для меня Месси. После «Ливерпуля» моей любимой командой является «Барселона». Я чувствую, что у них такие же ценности и убеждения, как у «Ливерпуля». Хотел бы я сыграть в Германии или Испании? Это не то, о чём я когда-либо думал. Я всегда любил «Ливерпуль» и поддерживал их. Поэтому у меня не было причин думать о других клубах. Прямо сейчас я игрок «Ливерпуля» и люблю этот клуб больше всего на свете. Люблю болельщиков, людей и город», — приводит слова Александер-Арнольда GQ.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Александер-Арнольд провёл 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.

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