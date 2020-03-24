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«Ежедневно желают смерти». Русская жена Адриано — об оскорблениях из-за цвета кожи мужа

«Ежедневно желают смерти». Русская жена Адриано — об оскорблениях из-за цвета кожи мужа
Футбол / Южная Америка 0

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, в ходе общения с подписчиками в «Инстаграме» рассказала о реакции людей на цвет кожи её супруга.

«Много ли слышу насмешек по поводу темнокожего мужа? Мне просто ежедневно желают смерти, чтобы я заболела и так далее. И очень много жутких оскорблений. Для меня странно, что цвет кожи может вызвать такие эмоции у людей», — написала Екатерина.

Адриано известен в России по выступлению за московский «Спартак» в период с 2017 по 2019 год. С красно-белыми он стал чемпионом, а также завоевал Суперкубок страны. На россиянке Дорожко футболист женился в ноябре прошлого года. В настоящее время пара проживает в Бразилии, где Луис защищает цвета «Палмейраса».

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