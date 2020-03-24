Российского футболиста обвиняют в сдаче матчей чемпионата Беларуси

Вчера, 23 марта, в суде Московского района Минска начались слушания по делу о договорных матчах чемпионата Беларуси, сообщает «Прессбол».
Две договорные встречи выявили у «Гомеля». Из южан в материалах дела присутствует лишь российский защитник Дмитрий Айдов. За сдачу матча Высшей лиги с БАТЭ (13.06.2018, 0:3) он получил от бывшего футболиста Виктора Боровицкого $ 12 тыс., а за проигрыш брестскому «Динамо» (29.06.2018, 0:6) — $ 10 тыс.
Как распределялись деньги в команде и делились ли они вообще, следствием пока не установлено.
Айдов выступал за «Гомель» в 2017 и 2018 годах. Ранее он защищал цвета тульского «Арсенала», «Анжи», московского «Торпедо», «Волги» из Нижнего Новгорода и «Нижнего Новгорода». Сейчас защитник представляет «Локомотив-НН».
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