Жена Адриано: в Бразилии очень ответственный подход. Обязательный карантин, всё закрыто

Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, в ходе общения с подписчиками в «Инстаграме» рассказала о карантине в Бразилии, объявленном в связи с пандемией коронавируса.



«Боялась ли не попасть домой, когда прилетала в Москву? Да, поэтому я в срочном порядке вылетела домой. Прилетела утром, а вечером Бразилия уже закрыла въезд.



Принимают ли в Бразилии жёсткие меры? Да, меня это радует. Очень ответственно ко всему подходят. У нас обязательный карантин, всё закрыто», — написала Екатерина.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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