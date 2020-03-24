Жена Адриано: в Бразилии очень ответственный подход. Обязательный карантин, всё закрыто
Екатерина Дорожко, жена нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, в ходе общения с подписчиками в «Инстаграме» рассказала о карантине в Бразилии, объявленном в связи с пандемией коронавируса.
«Боялась ли не попасть домой, когда прилетала в Москву? Да, поэтому я в срочном порядке вылетела домой. Прилетела утром, а вечером Бразилия уже закрыла въезд.
Принимают ли в Бразилии жёсткие меры? Да, меня это радует. Очень ответственно ко всему подходят. У нас обязательный карантин, всё закрыто», — написала Екатерина.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.
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