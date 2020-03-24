Все турниры под эгидой Федерации футбола Туркменистана приостановлены

Все турниры, проводимые под эгидой Федерации футбола Туркменистана, перенесены на более поздний срок, сообщается на официальном сайте организации.



Таким образом, приостановлены чемпионат Туркменистана сезона-2020, первенство страны среди молодёжных команд, а также матчи Суперлиги по футзалу. О датах возобновления сезона будет сообщено позднее. Причина переноса соревнований не сообщается, однако ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Европе были приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.



На момент вынужденной паузы в чемпионате Туркменистана было проведено три тура. Ашхабадский «Копетдаг» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата страны.