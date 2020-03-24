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Все турниры под эгидой Федерации футбола Туркменистана приостановлены

Все турниры под эгидой Федерации футбола Туркменистана приостановлены
Футбол / Прочие турниры 0

Все турниры, проводимые под эгидой Федерации футбола Туркменистана, перенесены на более поздний срок, сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, приостановлены чемпионат Туркменистана сезона-2020, первенство страны среди молодёжных команд, а также матчи Суперлиги по футзалу. О датах возобновления сезона будет сообщено позднее. Причина переноса соревнований не сообщается, однако ранее из-за угрозы распространения коронавируса в Европе были приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме Беларуси.

На момент вынужденной паузы в чемпионате Туркменистана было проведено три тура. Ашхабадский «Копетдаг» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

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