«Локомотив» ушёл на карантин

Московский «Локомотив» на официальном сайте объявил об уходе на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса.
Командные занятия на базе в Баковке отменены. Футболисты московского клуба будут поддерживать форму в домашних условиях. О датах возобновления тренировок будет сообщено позднее.
«Локомотив» призывает болельщиков соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Берегите себя! — говорится в сообщении пресс-службы «железнодорожников».
На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 50 очков. Следом идут «Локомотив» (41) и «Краснодар» (41). В топ-5 входят также «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В зоне вылета находятся «Ахмат» (20) и «Крылья Советов» (22), в зоне стыковых матчей — «Рубин» (23) и «Оренбург» (23).
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. В России на 24 марта официально зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом.
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