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Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» излечился от коронавируса

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» излечился от коронавируса
Футбол / Прочие турниры 0

Владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос» Евангелос Маринакис излечился от коронавируса.

«После двух недель лечения в соответствии с инструкциями врачей я прошёл повторный медицинский тест согласно протоколу. Результат оказался отрицательным. Я остался дома, общался с друзьями и родственниками, много читал, смотрел телевизор, слушал музыку и изучал в Интернете, что происходит с остальным миром, и ещё раз осознал, насколько уязвима наша планета.

Я должен поблагодарить врачей национальной системы здравоохранения Греции за их заботу и советы. Эти герои в зелёных и белых халатах работают 24 часа в сутки и стоят на страже нашего здоровья», — приводит слова Маринакиса официальный сайт «Олимпиакоса».

Владелец «Олимпиакоса» заразился коронавирусом. Недавно он посещал стадион «Арсенала»
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