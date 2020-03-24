Российский вратарь «Бенфики» обратился к фанатам на португальском языке

Российский вратарь лиссабонской «Бенфики» Иван Злобин обратился к фанатам на португальском языке в связи с пандемией коронавируса.

«Понятно, что это тяжёлый момент. Нам необходимо думать позитивно и уважать инструкции: мыть руки, пить воду, соблюдать чистоту дома и, само собой, не выходить из дома. С моей семьей всё хорошо – родители и брат находятся в России. Они так же остаются дома, потому что ситуация тяжёлая. Со мной моя жена, чему я рад. Так намного проще преодолевать происходящее. «Бенфика» нам помогает – делает всё, что возможно. Спасибо клубу и сотрудникам. Я, как профессиональный футболист, продолжаю заниматься: рано просыпаюсь и тренируюсь. Важно соблюдать план, составленный тренерами. Так же важно хорошо питаться и отдыхать. Мы все знаем, что ситуация наладится. Пускай даже спустя какое-то время. Нам нужно быть готовыми к этому. Единственное, что мы можем делать в этой ситуации – оставаться дома. Здоровья вам и вашим близким», — сказал Злобин в видео в «инстаграме» «Бенфики».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».