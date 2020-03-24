Голкипер «Аталанты» заразился коронавирусом

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло заразился коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.



27-летний футболист прошёл соответствующий медицинский тест, результат которого оказался положительным. Симптомы вратаря не вызывают опасений. Спортьелло и другие игроки «Аталанты» находятся на карантине, который продлится до 27 марта.

Ранее в Италии было зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом среди футболистов. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у следующих игроков: Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»), Андреа Саранити («Виченца»).