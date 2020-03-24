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Ещё у одного футболиста в Италии диагностирован коронавирус

Ещё у одного футболиста в Италии диагностирован коронавирус
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лечче» Андреа Саранити, выступающий на правах аренды в составе «Виченцы», заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт «Виченцы».

Отмечается, что 31-летний футболист чувствует себя нормально и не жалуется на симптомы. На данный момент Саранити соблюдает режим изоляции. Другие футболисты «Виченцы», а также тренеры и сотрудники итальянского клуба находятся на карантине.

Ранее в Италии было зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом среди футболистов. Положительный результат теста на коронавирус выявлен у следующих игроков: Даниэле Ругани, Блез Матюиди, Пауло Дибала (все — «Ювентус»), Херман Песселья, Патрик Кутроне, Душан Влахович (все — «Фиорентина»), Маноло Габбьядини, Омар Коллей, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Дэниел Мальдини («Милан»).

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