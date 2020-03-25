Президент «Сампдории»: этот сезон продолжать нельзя

Президент итальянской «Сампдории» Массимо Ферреро считает, что доиграть сезон-2019/2020 в Серии А уже невозможно и предлагает думать о следующем розыгрыше турнира.

«Сезон надо завершать. Команды, который лидируют в Серии Б, надо поднять в Серию А — у „Беневенто“ 69 очков, несправедливо было бы оставлять их во втором дивизионе. Что касается чемпионского титула, то его надо оставить неразыгранным. Президент „Лацио“ Лотито убьёт меня, но это жизнь. Продолжать сезон нельзя. Допустим, мы выходим с карантина и даём командам время с 4 апреля по 4 мая на подготовку. Потом играем оставшиеся 12 туров. Выходит, играть мы будем до августа. А что делать со следующим сезоном? Давайте думать уже о нём», — приводит слова Ферреро Football Italia.

Чемпионат Италии был остановлен из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Лидирует в турнирной таблице «Ювентус» с 63 очками, «Сампдория», набравшая 26 очков, расположилась на 16-й строчке.