Футбол сегодня: «Сатурн» вновь в центре внимания всего мира

Из-за угрозы распространения коронавируса большинство футбольных турниров по всему миру было остановлено. Тем не менее сегодня, 25 марта, состоится несколько товарищеских матчей.



Открывает игровой день «Сатурн», который проведёт вторую встречу за два дня. На этот раз соперником команды станет «Ротор-2». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск.



В 14:00 мск начнётся ещё один матч российских клубов. На поле сойдутся «Чита» и «Кубань Холдинг».



Дальше эстафету подхватят немецкие клубы «Унион» и «Арминия». Их матч начнётся в 16:45 мск.



Остальные матчи пройдут между шведскими командами и начнутся в 21:00 мск. Состоятся следующие встречи: «Ландскруна» – «Торнс», «Оскарсхамнс АИК» – «Альмебода» и «Сандсбрё» – «Ингельштадс».



Напомним, Российская Премьер-Лига и все другие турниры под эгидой РФС приостановлены до 10 апреля, английская Премьер-лига – до 30-го, испанская Ла Лига – до отдельного решения, итальянская Серия А – до 3-го, немецкая Бундеслига – до 2 апреля, французская Лига 1 – на неопределённый срок, Лига чемпионов и Лига Европы – на неопределённый срок (финалы турниров могут пройти в конце июня). Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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