Фердинанд: Моуринью не позволит Кейну перейти в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о возможных переходах в манкунианский клуб нападающего лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна и полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

«Конечно, я хотел бы, чтобы Кейн перешёл в «Манчестер Юнайтед». Если он в хорошей форме и согласен на трансфер, его нужно брать, сто процентов.

Гарри — топ-футболист, который гарантирует команде голы. Но я не представляю, что «Тоттенхэм» отпустит его. Не думаю, что Жозе Моуринью позволит Кейну перейти в «Юнайтед».

Санчо? Я бы взял его в «Манчестер Юнайтед». Он отличный игрок с большим потенциалом, англичанин, великолепный вингер. Я бы купил его сейчас», — цитирует Фердинанда Goal.