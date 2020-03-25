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«Оренбург» остановил тренировочный процесс до особого распоряжения

«Оренбург» остановил тренировочный процесс до особого распоряжения
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» на своём официальном сайте объявил о приостановке тренировочного процесса команды.

«В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Оренбургской области от 23.03.2020 в связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции футбольный клуб «Оренбург» с 25 марта останавливает тренировочный процесс до особого распоряжения. Футболисты получат указания тренерского штаба по индивидуальной подготовке. Вся команда на время карантина останется в Оренбурге», — говорится в заявлении.

«Оренбург» из-за пандемии коронавируса приостановил тренировки 18 марта. Изначально пауза была рассчитана до 23 марта, однако с тех пор ситуация не улучшилась.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 108 тыс.

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