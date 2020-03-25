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«Туфли можешь дать потаскать?» Кокорин прокомментировал фотографию Азмуна

«Туфли можешь дать потаскать?» Кокорин прокомменти
«Туфли можешь дать потаскать?» Кокорин прокомментировал фотографию Азмуна
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Обувь иранского футболиста приглянулась форварду «Сочи» Александру Кокорину, который в шутку попросил одолжить ему туфли.

«Туфли можешь дать потаскать?» — написал в комментариях Кокорин.

Фото можно посмотреть на странице Сердара Азмуна в «Инстаграме».

В этом сезоне Азмун забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, перенесли на 2021 год.

Азмун поддержал тренировочный челлендж и бросил вызов Кокорину
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