«Туфли можешь дать потаскать?» Кокорин прокомментировал фотографию Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». Обувь иранского футболиста приглянулась форварду «Сочи» Александру Кокорину, который в шутку попросил одолжить ему туфли.

«Туфли можешь дать потаскать?» — написал в комментариях Кокорин.

Фото можно посмотреть на странице Сердара Азмуна в «Инстаграме».

В этом сезоне Азмун забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в связи с распространением коронавируса. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах. В частности, были перенесены ближайшие матчи ведущих европейских лиг и еврокубков. Чемпионат Европы, который был запланирован на лето, перенесли на 2021 год.