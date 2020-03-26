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Мхитарян: предпочту футбол Фонсеки философии Эмери

Мхитарян: предпочту футбол Фонсеки философии Эмери
Футбол / Италия 0

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат лондонского «Арсеналу», сравнил работу под руководством главного тренера римлян Паулу Фонсеки и бывшего наставника «канониров» Унаи Эмери.

«Философия Эмери отличалась от того, что прививает Фонсека. В „Роме“ я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в хороший футбол, думаю, что он мне подходит. Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем всё время. Конечно, мне нравится такая игра.

Останусь ли я в „Роме“? Сейчас ничего не могу сказать, потому что сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом. Футбол быстро меняется. Сначала ты в одной команде, а через какое-то время уже в другой. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — цитирует Мхитаряна Football Italia со ссылкой на The Times.

Фонсека: мы скучали по Мхитаряну
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