Мхитарян: предпочту футбол Фонсеки философии Эмери

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, права на которого принадлежат лондонского «Арсеналу», сравнил работу под руководством главного тренера римлян Паулу Фонсеки и бывшего наставника «канониров» Унаи Эмери.



«Философия Эмери отличалась от того, что прививает Фонсека. В „Роме“ я чувствую себя намного лучше, потому что мы играем в хороший футбол, думаю, что он мне подходит. Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем всё время. Конечно, мне нравится такая игра.



Останусь ли я в „Роме“? Сейчас ничего не могу сказать, потому что сезон остановлен, мы не знаем, когда снова начнем играть и что будет летом. Футбол быстро меняется. Сначала ты в одной команде, а через какое-то время уже в другой. Никогда не знаешь, что может случиться в будущем», — цитирует Мхитаряна Football Italia со ссылкой на The Times.

Фонсека: мы скучали по Мхитаряну