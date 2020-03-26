Президент «Ниццы» предложил доиграть сезон осенью, а начать новый – в феврале

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер выступил с предложением относительно дат возобновления текущего и старта следующего сезона.
«Конечно, мы все хотим завершить сезон как можно скорее, но что, если мы не сможем это сделать? Давайте посмотрим на три сезона, которые последуют за нынешним.
В 2022 году чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Моя идея заключается в том, чтобы приспособиться к тому, что этот турнир изначально был уникально запланирован, а также адаптироваться к неизвестным, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Мы можем закончить нынешний сезон в октябре или ноябре и начать следующий в феврале. Затем мы могли бы интегрировать Евро-2021 в июне следующего года, и тогда мы закончим следующий сезон в конце октября. В 2022 году у нас небольшой перерыв в августе, а затем мы повторим эту формулу снова, чтобы спокойно подойти к чемпионату мира», – заявил Ривер в интервью L’Équipe.
Напомним, что с 13 марта из-за пандемии коронавируса французская Лига 1 приостановлена. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «Пари Сен-Жермен», набрав 68 очков в 27 турах, 2-е место занимает «Марсель» (56), а третье – «Ренн» (50).
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