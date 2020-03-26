«Рубин» изменил логотип на время карантина из-за коронавируса

Казанский «Рубин» изменил логотип на время карантина. На новой эмблеме клуба символ Казани змей Зилант изображён находящимся в доме на карантине.

Посмотреть фото можно в официальном "твиттере" ФК «Рубин».

Таким образом клуб поддержал челлендж «Оставайся дома», который призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Участие в нём уже приняли многие звёзды мирового футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 450 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 20 тысяч. По состоянию на 25 марта в России зарегистрировано 658 случаев заражения.