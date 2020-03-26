Канунников: лучше доиграть 8 туров без зрителей, чем завершить сезон досрочно

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников высказался о возможном прекращении текущего розыгрыша РПЛ за восемь туров до конца.
«Из-за паузы появился шанс всё-таки помочь команде в концовке чемпионата? Я на это надеюсь. Шансы восстановиться до возобновления сезона действительно неплохие. Осталось, чтобы мир победил коронавирус. С этим сложнее. Чемпионат России не доиграют? Думаю, до такого все-таки не дойдёт. Иначе останется много вопросов по итоговым результатам.
Конечно, играть при пустых трибунах – не те эмоции. Но если выбирать, зачесть текущий результат по итогам 22 туров или доиграть восемь туров без зрителей, предпочёл бы второй вариант. В конце концов, болельщики смогут увидеть матчи по телевизору. И при этом будет соблюдён спортивный принцип. Все окажутся в равных условиях», — цитирует «Советский спорт» Канунникова.
После 22 туров «Крылья Советов» располагаются на 15-м месте, в зоне вылета РПЛ.
- 26 марта 2020
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