Ривалдо: тер Штеген определённо заслуживает повышения зарплаты в «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо отметил, что голкипер каталонского клуба Марк-Андре тер Штеген заслуживает увеличения зарплаты по новому контракту.
«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с тер Штегеном. Я думаю, что он заслуживает повышения зарплаты за всё то, что он делал для клуба в последние годы. Конечно, многое будет зависеть от требований игрока. Не считаю, что он должен получать такую же зарплату, как Суарес и Месси, но он определённо должен быть одним из наиболее высокооплачиваемых игроков.
Тер Штеген обеспечивает защиту воротам «Барселоны». Он передаёт свою уверенность, ведь команда строится от обороны. Он знает, как играть ногами, и много раз спасал команду. Тер Штеген явно заслуживает увеличения зарплаты», — приводит слова Ривалдо Goal.com.
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