Кокорин: Азмун мне как младший брат. Одел его, постриг. Сейчас выглядит очень хорошо

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в интервью пресс-службе РПЛ рассказал о дружбе с форвардом «Зенита» Сердаром Азмуном.

— Когда РПЛ объявила пятёрку номинантов на награду, вручаемую лучшему игроку, вы в комментариях выбрали лучшим Сердара Азмуна. Почему его?

— Мы с ним хорошо дружим, в последнее время часто общались. Было приятно оказаться в этой номинации вместе с ним в первый же месяц после возобновления чемпионата. Я, как друг, голосовал за него. Я сразу с ним подружился, когда познакомились, видел, что он поддерживал меня в соцсетях. У нас ним много общих знакомых. Слышал, что Сердар — хороший парень, но никогда с ним не пересекался. У нас много общего, постоянно общались на сборах, свободного времени было предостаточно. Он жил один в Петербурге, а мы любили после тренировок поехать куда-нибудь покушать, кино посмотреть. Сердар всё понимает, хотя я был удивлен, что он на русском разговаривает. А интересы как у всех: вещи, машины, компьютерные игры. Он в Battleground часто играет на телефоне. Единственное наше разногласие — Азмун сильно любит лошадей. У него их куча в Иране. Я не понимал, откуда у него к ним такая любовь. На эту тему не шутил над ним, но мы подкалывали друг друга на разные темы. Вот одел его, постриг. Сейчас выглядит очень хорошо. Он мне как младший брат, поэтому так следил за ним.