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Гильерме: бразильцы не понимают, что нужно время на адаптацию. Начинают с ума сходить

Гильерме: бразильцы не понимают, что нужно время на адаптацию. Начинают с ума сходить
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме прокомментировал трудности адаптации игроков, уезжающих из бразильского чемпионата в другие страны.

«Про меня нет историй, что я тусил в клубах? Потому что рядом всегда была семья. Сейчас уже нет, они решили жить в Бразилии, но теперь я в таком возрасте, когда хочу домой — посмотреть футбол, кино. Живу за городом, у меня вообще нет желания выезжать оттуда, потому что всё необходимое рядом: магазины, рестораны, наша база недалеко.

Проблема приезжающих бразильцев — в менталитете. Для них всё меняется слишком резко. В Бразилии я выходил в высшем дивизионе в основном составе. Когда меня покупали, думал, что сразу буду играть и тут. Но не играл два года. Многие бразильцы не понимают, что требуется время на адаптацию. Поэтому и начинают с ума сходить», — сказал Гильерме в выпуске шоу «КраСава» в YouTube.

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