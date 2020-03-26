Гинер и президент ФНЛ Ефремов купили долю в женском ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер приобрёл долю в женском футбольном клубе ЦСКА, сообщает «Рейтинг букмекеров».
По данным «Спарк», 24 марта Гинер выкупил долю в клубе в объёме 25%. Совладельцем женского ЦСКА стал также президент ФНЛ Игорь Ефремов, который приобрёл долю в 5%. С октября 2018 года клуб полностью принадлежал ООО «Рота-Девелопмент».
Гинер также основал новую компанию — ООО «Гинер Кейль Орднунг». Компания зарегистрирована по адресу «ВЭБ Арены».
Женский ЦСКА — действующий чемпион России.
В декабре председатель ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что компания конвертирует в акции долг ПФК ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Новый владелец рассчитывает, что это станет временной мерой и, таким образом, клубу удастся найти новых инвесторов.
«Я не собираюсь выгонять Гончаренко». Гинер дал большое интервью
Отстранённый от футбола президент ЦСКА — о продаже клуба, Чалове, помощи Усманова и многом другом.
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