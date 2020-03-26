Гинер и президент ФНЛ Ефремов купили долю в женском ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер приобрёл долю в женском футбольном клубе ЦСКА, сообщает «Рейтинг букмекеров».

По данным «Спарк», 24 марта Гинер выкупил долю в клубе в объёме 25%. Совладельцем женского ЦСКА стал также президент ФНЛ Игорь Ефремов, который приобрёл долю в 5%. С октября 2018 года клуб полностью принадлежал ООО «Рота-Девелопмент».

Гинер также основал новую компанию — ООО «Гинер Кейль Орднунг». Компания зарегистрирована по адресу «ВЭБ Арены».

Женский ЦСКА — действующий чемпион России.

В декабре председатель ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что компания конвертирует в акции долг ПФК ЦСКА и получит более 75% акций клуба. Новый владелец рассчитывает, что это станет временной мерой и, таким образом, клубу удастся найти новых инвесторов.