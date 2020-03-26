ФИФА попросит футболистов пойти на временное сокращение зарплаты на 50%

Руководство ФИФА на встрече с представителями Ассоциации европейских клубов (ECA) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) решило попросить футболистов пойти на снижение зарплаты.

ФИФА обратится к футболистам с просьбой согласиться на сокращение зарплаты на 50% до того момента, пока ситуация с пандемией коронавируса не нормализуется, сообщает Fichajes. Кроме того, ФИФА решила, что клубы временно не смогут расторгать контракты с игроками или тренерами.

Ранее сообщалось, что УЕФА и ФИФА рассматривают возможность понижения заработной платы игрокам, а вероятным считается сценарий с урезанием зарплаты на 50%. Этот вариант поддерживало более половины клубов, выступающих под эгидой УЕФА и ФИФА. Процент, на который понизят зарплату футболистам, будет одинаковым для всех клубов.

Клубы английской Премьер-лиги также обсуждали вопрос о том, чтобы попросить игроков пойти на сокращение заработной платы на 50%.