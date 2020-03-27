Фернандо Санс: Смолов достойно показывал себя в Испании
Бывший футболист мадридского «Реала» и «Малаги» Фернандо Санс оценил игру российского нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в текущем сезоне.
«В Испании остались очень хорошие воспоминания о российских футболистах. Всё это благодаря выступлениям Александра Мостового, Валерия Карпина и других ваших игроков в Ла Лиге. Пока Смолов показывал неплохой футбол и играл достойно», — приводят слова Санса «Известия».
Фёдор Смолов перешёл в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой 2020 года на правах аренды до конца текущего сезона. В розыгрыше чемпионата Испании, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Смолов провёл за «Сельту» шесть матчей и забил один мяч — в ворота мадридского «Реала» в 24-м туре.
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