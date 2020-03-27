Де Йонг рассказал, как парализованный экс-игрок «Аякса» Нури одобрил его переход в «Барсу»
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, как экс-полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури, который перенёс сердечный приступ в товарищеском матче с «Вердером» в июле 2017 года, одобрил переход голландца в каталонский клуб.
«В то время я всё ещё не знал, куда идти. Когда его мать внесла в список «Барселону», Аппи дал понять, что согласен. Он поднял бровь. Это был очень хороший момент», — приводит слова де Йонга De Telegraaf со ссылкой на De Wereld Draait Door.
22-летний Де Йонг, перешедший из «Аякса» в «Барселону» прошлым летом за € 75 млн, в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Брат экс-хавбека «Аякса» Нури: Аппи проявляет эмоции, часто появляется улыбка
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