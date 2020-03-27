Моуринью хочет видеть Година в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью хочет видеть защитника «Интера» Диего Година в своём клубе. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, Моуринью уже интересовался игроком, когда возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Годин выступал за мадридский «Атлетико» с 2010 по 2019 год. Вместе с «Атлетико» Диего становился чемпионом Испании, обладателем Кубка страны, дважды выигрывал Лигу Европы, трижды — Суперкубок УЕФА. Всего за «матрасников» Годин сыграл 277 матчей и забил 17 мячей. Летом 2019 года защитник перешёл в «Интер» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 34-летний уругваец провёл 17 матчей в составе миланского клуба. Контракт защитника с «Интером» действителен до лета 2022 года.