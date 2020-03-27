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Экс-нападающий ЦСКА А. Эрнандес показал новорожденную дочь

Экс-нападающий ЦСКА А. Эрнандес показал новорожденную дочь
Футбол / Прочие турниры 0

Уругвайский нападающий «Аль-Ахли» Абель Эрнандес опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото недавно родившейся дочери.

«Я не обещаю, что буду рядом всю твою жизнь, но обещаю, что буду любить тебя до конца своей. Добро пожаловать, принцесса Хуана», – написал Эрнандес.

Посмотреть фото можно в официальном "инстаграме" Абеля Эрнандеса.

28-летний Эрнандес перешёл в московский ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2018/2019 уругвайский нападающий сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча. Эрнандес известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». В 2010 году нападающий дебютировал в национальной команде Уругвая.

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