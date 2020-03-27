Кафу: ни один футболист не превосходит Неймара в мастерстве. Даже Месси

Бывший защитник сборной Бразилии Маркос Кафу оценил уровень игры соотечественника, нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
«По уровню мастерства ни один футболист не превосходит Неймара. Даже Месси, хоть я и его большой фанат. Он игрок, призванный делать разницу в бразильском футболе.
Бразилии не хватает лидера? Неймар должен взять эту ответственность на себя. Ему не хватает лидерских качеств, но он по-прежнему надежда Бразилии. Нравится вам это или нет, но с Неймаром на поле восемь соперников будут стоять спиной друг к другу. Это открывает дополнительное пространство и показывает, что он игрок внеземных возможностей», — приводит слова Кафу Mundo Deportivo.
Осенью прошлого года Неймар достиг отметки в 100 матчей за сборную Бразилии. 28-летний форвард стал самым молодым футболистом в истории национальной команды, которому покорилась эта отметка. Лидером по количеству матчей за сборную Бразилии остаётся Кафу (142).
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