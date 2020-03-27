«Наступил предел сил и терпения». Кейру написала обращение к Путину

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру в своём «инстаграме» сообщила, что написала обращение к президенту России Владимиру Путину, не дождавшись ответа от правительства по поводу ситуации с невыплатой алиментов её мужем, защитником «Сочи» Иваном Новосельцевым.



«У меня наступил предел сил и терпения. Днём 25 марта я узнала, что заседание по делу об алиментах для Теодора перенесли ещё на полтора месяца. На меня обрушилась тонна мыслей о том, что же теперь мне делать дальше, как жить. Ведь только суд сейчас может помочь в данной ситуации! Заседание было назначено на 25 марта, я будто целую вечность ждала его, а теперь ещё такая неизвестность.



С одной стороны — предательство и безответственность мужа, с другой стороны — сын, который нуждается во мне больше всех на свете, как и я в нём, и я должна быть сильной и здоровой, а с третьей стороны — опасность от угрозы коронавируса и кардинальное изменение в жизни! Я — ответственная мама, и я безумно взволнована происходящим!



Я приняла решение и написала обращение к президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно. Я верю, что возможно внести изменения в постановление президиума Верховного суда РФ и расширить категории безотлагательных дел, добавив судебные споры в интересах несовершеннолетних граждан России – алименты, оспаривание, установление отцовства, лишение и ограничение родительских прав. Ради того, чтобы дети и женщины были защищены, я готова принимать такие решения и высказывать свою гражданскую позицию в обращении к государству», — написала Кейру.

Кейру записала обращение к правительству РФ из-за отмены суда по алиментам Новосельцева