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Магнуссон: в оставшихся матчах ЦСКА сможет переломить ситуацию

Магнуссон: в оставшихся матчах ЦСКА сможет переломить ситуацию
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал результаты московского клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В России очень сложная лига, многие клубы играют от обороны. В свою очередь нам очень сложно даются забитые голы. Мы пытаемся что-то придумать, очень стараемся, но не всегда получается. К тому же в упомянутых матчах удача не была на нашей стороне. Голевые моменты возникали, но часто не получалось добиться самого главного – чтобы мяч пересек линию ворот. Полагаю, в оставшихся матчах мы сможем переломить ситуацию. Будем бережнее относиться к голевым моментам, и победы обязательно вернутся к нам. Надеюсь, так и произойдёт – только бы поскорее можно было вновь играть в футбол!» – приводит слова Магнуссона Bobsoccer.

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