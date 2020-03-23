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Нобоа: для меня Кокорин — супернападающий

Нобоа: для меня Кокорин — супернападающий
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об одноклубнике — нападающем Александре Кокорине.

«Его игра — супер! Другого слова у меня нет. Хороший нападающий. Каждый день на тренировках он просто не опускается ниже своего уровня. Постоянно выкладывается на сто процентов. В каждом моменте старается забить. Поэтому, когда такой футболист играет за твою команду, ты чувствуешь, что он обязательно поможет.

Если человек умеет играть в футбол, он может пропустить год и вернуться играть на том же уровне. И Саша это доказал. Смотри, сколько времени он пропустил сначала из-за травмы, потом из-за своей большой проблемы. Но он вернулся к тренировкам, набрал форму и доказал, что он лучший. Для меня он супернападающий», — приводит слова Нобоа Sport24.

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