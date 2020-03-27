Каррагер составил сборную сезона АПЛ. Семь футболистов и лучший игрок — из «Ливерпуля»

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер составил символическую сборную нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги, а также выбрал лучшего игрока первенства, сообщает The Telegraph.



В состав команды вошли сразу семеро представителей мерсисайдского клуба, который по итогам 29 туров лидирует в турнирной таблице соревнований с отрывом от ближайшего преследователя в 25 очков.



Состав сборной: Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед»), Трент Александер-Арнольд, Джозеф Гомес, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Садио Мане («Ливерпуль»).



Лучшим футболистом нынешнего розыгрыша чемпионата Англии Каррагер выбрал форварда «Ливерпуля» Садио Мане.

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