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Полицейские отчитали экс-форварда «Локомотива» Ниасса за нарушение карантина

Полицейские отчитали экс-форварда «Локомотива» Ниасса за нарушение карантина
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий московского «Локомотива» Байе Умар Ниасс, выступающий за «Эвертон», нарушил условия карантина, сообщает The Sun.

29-летний сенегалец в компании друга и двух девушек был остановлен полицейскими за рулём своего Mercedes. Футболист ехал непристёгнутым.

Сотрудники полиции отчитали Ниасса за нарушение карантина. «Вы нарушитель, вам должно быть стыдно! Вы футболист Премьер-Лиги и подвергаете всех риску. Что вы делаете? Это позор», — сказал офицер. Сенегальцу сделали строгое предупреждение, после чего отпустили.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от передвижения по стране без существенных причин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Зимой «Локомотив» попытался вернуть Ниасса из «Эвертона», но игрок отказался от перехода.

«Локомотив» попытался вернуть Ниасса из «Эвертона», но игрок отказался от перехода
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