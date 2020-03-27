Полицейские отчитали экс-форварда «Локомотива» Ниасса за нарушение карантина

Бывший нападающий московского «Локомотива» Байе Умар Ниасс, выступающий за «Эвертон», нарушил условия карантина, сообщает The Sun.
29-летний сенегалец в компании друга и двух девушек был остановлен полицейскими за рулём своего Mercedes. Футболист ехал непристёгнутым.
Сотрудники полиции отчитали Ниасса за нарушение карантина. «Вы нарушитель, вам должно быть стыдно! Вы футболист Премьер-Лиги и подвергаете всех риску. Что вы делаете? Это позор», — сказал офицер. Сенегальцу сделали строгое предупреждение, после чего отпустили.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от передвижения по стране без существенных причин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Зимой «Локомотив» попытался вернуть Ниасса из «Эвертона», но игрок отказался от перехода.
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