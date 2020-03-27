Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида

Российская Премьер-Лига в «Инстаграме» опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести дома длинные выходные.
Александр Кокорин («Сочи»)
Фильм: «Холоп»
Сериал: «Спартак»
Книга: «Граф Монте-Кристо»
YouTube: «Красава»
Музыка: Егор Крид
Зелимхан Бакаев («Спартак»)
Фильм: «Гладиатор»
Сериал: «Острые козырьки»
Книга: «Из тьмы веков»
YouTube: «Спартак»
Музыка: изучение иностранных языков
Александр Ерохин («Зенит»)
Фильм: «Остров проклятых»
Сериал: «Мир Дикого запада»
Книга: «Три товарища»
YouTube: Антон Птушкин
Музыка: «Звери»
Вячеслав Кротов («Уфа»)
Фильм: «Джентльмены»
Сериал: «Власть в ночном городе»
Книга: Khabibtime
YouTube: «ТОПЛЕС»
Музыка: Skepta
Владимир Обухов («Тамбов»)
Фильм: «Гнев»
Сериал: «Во все тяжкие»
Книга: «Шантарам»
YouTube: «вДудь»
Музыка: Kygo
Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».
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