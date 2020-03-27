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Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида

Кокорин посоветовал смотреть сериал «Спартак» и слушать Егора Крида
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига в «Инстаграме» опубликовала список рекомендаций от футболистов, которые помогут болельщикам интересно провести дома длинные выходные.

Александр Кокорин («Сочи»)

Фильм: «Холоп»
Сериал: «Спартак»
Книга: «Граф Монте-Кристо»
YouTube: «Красава»
Музыка: Егор Крид

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Фильм: «Гладиатор»
Сериал: «Острые козырьки»
Книга: «Из тьмы веков»
YouTube: «Спартак»
Музыка: изучение иностранных языков

Александр Ерохин («Зенит»)

Фильм: «Остров проклятых»
Сериал: «Мир Дикого запада»
Книга: «Три товарища»
YouTube: Антон Птушкин
Музыка: «Звери»

Вячеслав Кротов («Уфа»)

Фильм: «Джентльмены»
Сериал: «Власть в ночном городе»
Книга: Khabibtime
YouTube: «ТОПЛЕС»
Музыка: Skepta

Владимир Обухов («Тамбов»)

Фильм: «Гнев»
Сериал: «Во все тяжкие»
Книга: «Шантарам»
YouTube: «вДудь»
Музыка: Kygo

Фото можно посмотреть на странице РПЛ в «Инстаграме».

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