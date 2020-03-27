Футболиста «Сток Сити» лишили двухнедельной зарплаты за фотографию в балаклаве
Полузащитника «Сток Сити» и национальной команды Ирландии Джеймса Макклина оштрафовали на двухнедельную зарплату за фотографию в «Инстаграме», где он предстал в балаклаве. Футболиста вынудили также удалить свой аккаунт из социальной сети.
На фото Макклин сидит перед детьми в лыжной маске. 30-летний хавбек добавил к изображению следующий текст: «Сегодняшний урок в школе — история».
Джеймс Макклин с детьми
Фото: «Инстаграм»
Санкции к Джеймсу применил «Сток Сити», назвав его публикацию неуместной. Игрок уже принёс извинения за инцидент.
В нынешней кампании Макклин забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Чемпионшипа. Полузащитник принял участие также в 1 встрече Кубка английской лиги.
Турнирная таблица Чемпионшипа сезона-2019/2020
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