Футболиста «Сток Сити» лишили двухнедельной зарплаты за фотографию в балаклаве

Полузащитника «Сток Сити» и национальной команды Ирландии Джеймса Макклина оштрафовали на двухнедельную зарплату за фотографию в «Инстаграме», где он предстал в балаклаве. Футболиста вынудили также удалить свой аккаунт из социальной сети.

На фото Макклин сидит перед детьми в лыжной маске. 30-летний хавбек добавил к изображению следующий текст: «Сегодняшний урок в школе — история».

Джеймс Макклин с детьми Фото: «Инстаграм»

Санкции к Джеймсу применил «Сток Сити», назвав его публикацию неуместной. Игрок уже принёс извинения за инцидент.

В нынешней кампании Макклин забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах Чемпионшипа. Полузащитник принял участие также в 1 встрече Кубка английской лиги.

Турнирная таблица Чемпионшипа сезона-2019/2020