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Зажигательный танец Фарфана после тренировки. Видео

Зажигательный танец Фарфана после тренировки. Видео
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео тренировки во дворе.

В ходе занятий форвард под музыку делал ускорения, а также провёл небольшую тренировку с мячом. После тренировки перуанец показал зажигательный танец.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Фарфан обратился с заявлением по ситуации с пандемией коронавируса. Нападающий призвал всех оставаться дома, следовать рекомендациям властей и объединиться в борьбе с инфекцией.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч.

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