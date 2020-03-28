Андер Эррера: когда Мбаппе отправился на тест на коронавирус, я испугался больше, чем он

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера рассказал о том, что его партнёр по команде Килиан Мбаппе проходил тестирование на коронавирус после того, как почувствовал себя плохо за несколько дней до ответного матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2 общ.).

«Когда он отправился на тест на коронавирус, я был более напуган, чем он. Он заболел за два дня до игры с Дортмундом, но на предыдущих выходных Неймар организовал командный ужин. Я сидел рядом с ним, когда мы ели», — цитирует Эрреру Get Spanish Football News.

В нынешнем сезоне 30-летний испанец сыграл в 18 матчах за «ПСЖ» с учётом всех турниров, отметившись одним голом и результативной передачей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. Всего заражённых в мире, по данным на 27 марта, 467 776 человек, из которых скончалось более 26 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 129 тысяч. Во Франции число заражённых составляет 25 600 человек, 1 333 из которых погибло.