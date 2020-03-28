Форлан: для Кавани переход в «Боку Хуниорс» — это большой вызов

Экс-форвард «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форлан поделился мнением о возможном трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани в «Боку Хуниорс».
«Я могу себе представить Кавани в футболке «Боки Хуниорс». Это отличная команда, впрочем, как и «Ривер Плейт». Клуб всегда борется за победу в чемпионате Аргентины и Кубке Либертадорес. Если Кавани смотрит на профессиональную сторону, а не на экономическую, для него это будет большой вызов», — приводит слова Форлана Ole.
Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является.
В текущем розыгрыше чемпионата Франции Кавани провёл за «ПСЖ» 14 матчей и забил четыре мяча, а также получил две жёлтые карточки.
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