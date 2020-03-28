Алекс Сандро и Данило получили разрешение от «Ювентуса» на возвращение в Бразилию

Футболисты «Ювентуса» Алекс Сандро и Данило получили разрешение на возвращение в Бразилию, сообщает Calciomercato.com.



27 марта игроки туринского клуба, не имеющие симптомов заражения коронавирусом, вышли из режима самоизоляции. После этого «Ювентус» принял решение разрешить Данило и Сандро вернуться на родину на время паузы в чемпионате Италии. Ранее до завершения карантина Турин покинули Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Сами Хедира и Миралем Пьянич.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось около 600 тысяч человек. Число погибших превысило 25 тысяч. Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у футболистов «Ювентуса» Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.

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