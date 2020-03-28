Алекс Сандро и Данило получили разрешение от «Ювентуса» на возвращение в Бразилию
Футболисты «Ювентуса» Алекс Сандро и Данило получили разрешение на возвращение в Бразилию, сообщает Calciomercato.com.
27 марта игроки туринского клуба, не имеющие симптомов заражения коронавирусом, вышли из режима самоизоляции. После этого «Ювентус» принял решение разрешить Данило и Сандро вернуться на родину на время паузы в чемпионате Италии. Ранее до завершения карантина Турин покинули Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Сами Хедира и Миралем Пьянич.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В мире вирусом заразилось около 600 тысяч человек. Число погибших превысило 25 тысяч. Ранее коронавирусная инфекция была выявлена у футболистов «Ювентуса» Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы.
Коста нарушил самоизоляцию. Президент «Ювентуса» примет решение о его будущем
Читайте также
- 28 марта 2020
-
13:01
-
12:57
-
12:36
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:53
-
11:49
-
11:33
-
11:11
-
10:45
-
10:43
-
10:24
-
10:15
-
10:08
-
09:56
-
09:55
-
09:22
-
09:21
-
09:00
-
08:47
-
07:58
-
07:52
-
07:29
-
06:57
-
06:20
-
06:08
-
05:25
-
04:57
-
03:56
-
03:37
-
03:08
-
02:25
-
02:01
-
01:26
Партнерский контент