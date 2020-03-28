Бывший генсек РФС: урезания зарплат в РПЛ? Возможно, Кокорин не купит кроссовки за миллион

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев прокомментировал возможное снижение зарплаты игроков РПЛ на время паузы в чемпионате.



«Сложная ситуация. Соответствующий комитет РФС должен подумать и посоветоваться с известными юристами. С одной стороны, футбол регулируется регламентами ФИФА и УЕФА, наверняка какие-то рекомендации последуют от высших чиновников. В то же время у нас и курс рубля изменился, поэтому нужно находить компромисс, вступать в переговоры с футболистами.



Здесь как раз и проявятся моральные качества. Возможно, Александр Кокорин не купит очередные кроссовки за миллион рублей при другой зарплате, ну или кто ещё. И сэкономленные деньги будут потрачены не на бонус за победу в чемпионате или Кубке, а в качестве бонуса врачам, которые героически сражаются за жизни людей, в том числе и футбольных болельщиков.



Прежде всего это процесс переговоров. Во многом руководители клубов должны понять, что футбольное мастерство — важный аспект, но если он сопровождается какими-то моральными вещами, то с этими футболистами можно расстаться. В противном случае руководители и тренеры будут заложниками агентов и их «звезд», — цитирует Воробьёва «Р-Спорт».

Кокорин показал подаренные кроссовки. Они стоят от 1,2 до 2,8 млн рублей