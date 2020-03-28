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Милевский: странно, что в футбол играем только одни мы

Милевский: странно, что в футбол играем только одни мы
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал об обстановке в чемпионате Беларуси на фоне пандемии коронавируса в мире.

«Особо ничем не занимаюсь, смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии про Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.

Поскольку у нас ещё не остановили футбол, тренируемся на базе, поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело», — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Трендец».

Впервые в истории белорусского футбола трансляция игры будет с англоязычными комментариями
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