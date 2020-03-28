Милевский: странно, что в футбол играем только одни мы

Нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский рассказал об обстановке в чемпионате Беларуси на фоне пандемии коронавируса в мире.
«Особо ничем не занимаюсь, смотрю передачи, фильмы, сериалы. Скучно, конечно. Смотрю сейчас все серии про Джеймса Бонда. Весь мир на карантине, опасаюсь и я, и ребята, которые у нас. Принимаем какие-то пилюли, какие-то таблетки, ставим капельницы. Все это очень плохо, все ждут, когда это закончится.
Поскольку у нас ещё не остановили футбол, тренируемся на базе, поэтому нам нет смысла поддерживать какую-то форму дома. Странно, что играем только одни мы. У нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой. Клубные врачи помогают, коллектив у нас хороший. Вместе собираемся, тренируемся, не смотрим ни на что и продолжаем свое дело», — сказал Милевский в интервью YouTube-каналу «Трендец».
- 28 марта 2020
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:53
-
13:38
-
13:34
-
13:32
-
13:01
-
12:57
-
12:36
-
12:25
-
12:14
-
11:58
-
11:53
-
11:49
-
11:33
-
11:11
-
10:45
-
10:43
-
10:24
-
10:15
-
10:08
-
09:56
-
09:55
-
09:22
-
09:21
-
09:00
-
08:47
-
07:58
-
07:52
-
07:29
-
06:57
-
06:20
-
06:08
-
05:25