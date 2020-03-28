Понсе: для аргентинца русский язык оказался крепким орешком

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе поделился успехами в изучении русского языка и похвалил защитные линии команд Российской Премьер-Лиги.



«У всех команд в РПЛ очень серьёзная линия обороны. Защитники играют интенсивно, нужно больше работать с партнёрами по атаке, чтобы налаживать связи и эффективно взламывать оборону соперника.



Думал, к этому времени уже смогу говорить на русском языке. Но для аргентинца он оказался крепким орешком. Не оставляю попыток начать на нём говорить. Надеюсь, смогу общаться с русскими болельщиками, которые так тепло меня приняли. Знаю, наш тренер очень способный к языкам. Не удивляет тот факт, что он хочет выучить русский язык», — заявил Понсе во время прямого эфира на официальной странице «Спартака» во «ВКонтакте».