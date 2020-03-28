Памятнику Педро Роши в Бразилии продезинфицировали руки и надели маску

В бразильском городе Порту-Алегри позаботились о статуе нападающего московского «Спартака» Педро Роши, продезинфицировав антисептиком руки и надев на неё защитную маску. В настоящее время Педро выступает на правах аренды за «Фламенго».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Памятник Роши в Порту-Алегри был установлен в 2017 году. Статуя весом 200 кг изображена в форме «Гремио» с 32-м номером на спине, под которым футболист защищал цвета бразильской команды с 2014 по 2017 год.

Педро выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с красно-белыми форвард стал бронзовым призёром Российской Премьер-Лиги в сезоне-2017/2018.

Аренда Роши рассчитана до конца 2020 года. «Фламенго» может выкупить игрока у «Спартака».