«Ден Хааг» расторг контракт с экс-форвардом ЦСКА Нецидом

Нападающий «Ден Хаага» Томаш Нецид, известный в России по выступлению за московский ЦСКА, расторг соглашение с клубом.
Контракт 30-летнего игрока с голландским клубом истекал летом. На официальном сайте «Ден Хааг» отмечается, что расторжение контракта является формальной процедурой. С нападающим могут заключить новый договор.
Клуб аннулировал контракты и с другими футболистами, чей срок истекал летом 2020 года.
Нецид стал игроком «Ден Хаага» в 2018 году, подписав соглашение на два сезона. В нынешнем сезоне чешский футболист провёл 22 матча, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.
Нецид выступал в составе ЦСКА с 2009 по 2015 год. В составе «армейцев» Томаш — чемпион России (2012/13), обладатель Кубка (2008/09, 2010/11) и Суперкубка (2009) страны. Также Нецид выступал за такие клубы, как «Бурсаспор», пражская «Славия», ПАОК, «Зволле» и варшавская «Легия».
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