Мостовой: урезание зарплат может пойти на пользу российскому футболу
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что российским клубам нужно пойти на урезание зарплат футболистов в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас в Европе многие команды идут на урезание зарплат своим игрокам, футболисты на это соглашаются. Нашим клубам однозначно стоит пойти по этому пути. Кстати, перерыв в нашем футболе и урезание зарплат может пойти нам на пользу. Клубы наконец могут сделать зарплаты в контрактах наших игроков справедливыми.
Последние 10 лет мы только и делаем, что говорим о раздутых зарплатах и контрактах. Появился шанс всё исправить. Пускай никто не обижается, это будет правильным решением», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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