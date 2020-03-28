Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм заявил, что больше не хочет возглавлять УПЛ.
«Больше не баллотируюсь в президенты УПЛ. После двух лет пришел к выводу, что украинскую футбольную лигу нельзя вывести на уровень швейцарской в этой ситуации. Нахожусь в Киеве каждые две недели в течение трех дней, регулярно посещаю футбольные матчи в выходные, но этого было недостаточно. В украинском футболе есть много разных авантюрных историй, которые не облегчают работу президенту лиги.
Меня хотели подкупить? Нет, это никогда не было проблемой. Мои слова, скорее, относятся к владельцам клубов на Украине. Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 млрд гривен. Он был генеральным директором главного спонсора. Его заменили управляющим директором, но оставался владельцем клуба.
У «Десны» есть неофициальный владелец, который не фигурирует в документах клуба. Его называют алкогольным королем Украины. Говорят, у него хорошие связи с бывшим президентом Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит ему.
У владельца «Львова» даже нет фотографии на сайте клуба. «Мариуполь» принадлежит иностранцу, которого никогда не видели в Украине. «Карпаты» – мужчине, который сбил женщину два года назад, а затем был вынужден покинуть страну, так как его объявили в розыск. Ему принадлежит 50% клуба. Говорят, второй владелец «Карпат» — олигарх Игорь Коломойский. Они оказывают большое влияние», – приводит слова Гримма Blick.
Выборы нового президента УПЛ состоятся 27 апреля.
Швейцарец Томас Гримм возглавил украинскую Премьер-лигу в апреле 2018 года. Гримм был единственным претендентом на пост президента УПЛ, так как предыдущий руководитель, Владимир Генинсон, принял решение не выдвигать свою кандидатуру.
- 28 марта 2020
-
20:29
-
20:23
-
20:11
-
20:05
-
19:59
-
19:38
-
19:33
-
19:26
-
19:11
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:30
-
18:11
-
17:53
-
17:53
-
17:39
-
17:34
-
17:32
-
17:18
-
17:04
-
17:01
-
16:57
-
16:55
-
16:27
-
16:22
-
16:03
-
16:02
-
15:50
-
15:48
-
15:48
-
15:33
-
15:22
-
15:06
-
14:34