Президент УПЛ Гримм: в украинском футболе творятся невообразимые вещи

Президент украинской Премьер-лиги Томас Гримм заявил, что больше не хочет возглавлять УПЛ.



«Больше не баллотируюсь в президенты УПЛ. После двух лет пришел к выводу, что украинскую футбольную лигу нельзя вывести на уровень швейцарской в этой ситуации. Нахожусь в Киеве каждые две недели в течение трех дней, регулярно посещаю футбольные матчи в выходные, но этого было недостаточно. В украинском футболе есть много разных авантюрных историй, которые не облегчают работу президенту лиги.



Меня хотели подкупить? Нет, это никогда не было проблемой. Мои слова, скорее, относятся к владельцам клубов на Украине. Творятся невообразимые для меня, швейцарца, вещи. Владелец «Ворсклы» находится в розыске украинского Интерпола. Его обвиняют в незаконном присвоении 2,5 млрд гривен. Он был генеральным директором главного спонсора. Его заменили управляющим директором, но оставался владельцем клуба.



У «Десны» есть неофициальный владелец, который не фигурирует в документах клуба. Его называют алкогольным королем Украины. Говорят, у него хорошие связи с бывшим президентом Януковичем. Все знают, что клуб принадлежит ему.



У владельца «Львова» даже нет фотографии на сайте клуба. «Мариуполь» принадлежит иностранцу, которого никогда не видели в Украине. «Карпаты» – мужчине, который сбил женщину два года назад, а затем был вынужден покинуть страну, так как его объявили в розыск. Ему принадлежит 50% клуба. Говорят, второй владелец «Карпат» — олигарх Игорь Коломойский. Они оказывают большое влияние», – приводит слова Гримма Blick.

Выборы нового президента УПЛ состоятся 27 апреля.

Швейцарец Томас Гримм возглавил украинскую Премьер-лигу в апреле 2018 года. Гримм был единственным претендентом на пост президента УПЛ, так как предыдущий руководитель, Владимир Генинсон, принял решение не выдвигать свою кандидатуру.