«Анри, я думал ты завершил карьеру». Фанаты сравнили лысого Марсьяля с легендой «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль побрился налысо. Новый имидж 24-летнего футболиста оценили болельщики в «Инстаграме».

Пользователи этого сервиса сравнили Марсьяля с легендарным форвардом лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.

«Тьерри Анри?» — написал один из фанатов.

«О, мужик, никто не готов к праймовому Анри», — прокомментировал новую причёску форварда «Юнайтед» другой болельщик.

«Тьерри Марсьяль», — написал ещё один пользователь «Инстаграма».

«Лучший нападающий. Зовите его Тьерри», — говорится в комментарии поклонника «красных дьяволов».

«Тьерри, я думал ты завершил карьеру», — пошутил фанат.

«Улицы не готовы к тебе, Тони», — написал болельщик.

«Зачем ты это сделал?» — спросил в комментариях пользователь, которому, вероятно, не понравился новый имидж Марсьяля.