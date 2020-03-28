«Анри, я думал ты завершил карьеру». Фанаты сравнили лысого Марсьяля с легендой «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной команды Франции Антони Марсьяль побрился налысо. Новый имидж 24-летнего футболиста оценили болельщики в «Инстаграме».
Пользователи этого сервиса сравнили Марсьяля с легендарным форвардом лондонского «Арсенала» Тьерри Анри.
«Тьерри Анри?» — написал один из фанатов.
«О, мужик, никто не готов к праймовому Анри», — прокомментировал новую причёску форварда «Юнайтед» другой болельщик.
«Тьерри Марсьяль», — написал ещё один пользователь «Инстаграма».
«Лучший нападающий. Зовите его Тьерри», — говорится в комментарии поклонника «красных дьяволов».
«Тьерри, я думал ты завершил карьеру», — пошутил фанат.
«Улицы не готовы к тебе, Тони», — написал болельщик.
«Зачем ты это сделал?» — спросил в комментариях пользователь, которому, вероятно, не понравился новый имидж Марсьяля.
- 28 марта 2020
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