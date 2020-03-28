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Обляков не согласился сделать тату с лицом Гончаренко, если ЦСКА станет чемпионом РПЛ

Обляков не согласился сделать тату с лицом Гончаренко, если ЦСКА станет чемпионом РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на несколько вопросов о себе.

— Любимая книга в детстве?
— Не знаю. «Колобок».

— Какие плакаты висели на стене в детстве?
— Плакатов не было, были футболки — Аршавина, Сычёва, Шевченко, Оуэна, Руни.

— Кем бы стал, если бы не был футболистом?
— Водителем. Отец был водителем.

— Какие блюда умеешь готовить?
— Макароны, пельмени, яичницу, даже суп.

— Любимая музыка?
— Рэп.

— Главный недостаток?
— Слишком агрессивный в жизни.

— Любимый сериал?
— «Диверсанты». Раз 15 смотрел.

— Самая смешная комедия?
— «Горько». Первая часть. Когда первый раз смотрел, долго смеялся.

— Если ЦСКА станет чемпионом РПЛ, готов сделать тату с лицом Виктора Гончаренко?
— Нет. Вы что, угораете?

— Ты правда сын Гончаренко?
— Да, почти.

— На каких позициях на поле видишь Гинера и Бабаева?
— Два опорника.

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

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