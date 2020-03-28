Обляков не согласился сделать тату с лицом Гончаренко, если ЦСКА станет чемпионом РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков ответил на несколько вопросов о себе.
— Любимая книга в детстве?
— Не знаю. «Колобок».
— Какие плакаты висели на стене в детстве?
— Плакатов не было, были футболки — Аршавина, Сычёва, Шевченко, Оуэна, Руни.
— Кем бы стал, если бы не был футболистом?
— Водителем. Отец был водителем.
— Какие блюда умеешь готовить?
— Макароны, пельмени, яичницу, даже суп.
— Любимая музыка?
— Рэп.
— Главный недостаток?
— Слишком агрессивный в жизни.
— Любимый сериал?
— «Диверсанты». Раз 15 смотрел.
— Самая смешная комедия?
— «Горько». Первая часть. Когда первый раз смотрел, долго смеялся.
— Если ЦСКА станет чемпионом РПЛ, готов сделать тату с лицом Виктора Гончаренко?
— Нет. Вы что, угораете?
— Ты правда сын Гончаренко?
— Да, почти.
— На каких позициях на поле видишь Гинера и Бабаева?
— Два опорника.
Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.
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